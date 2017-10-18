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Перспективы развития отрасли ЖКХ обсудили в администрации Орловской области

В настоящее время правительство готовит аналогичный проект на 2018 год. Планируется, что в будущем году федеральное финансирование программы также превысит 150 миллионов. Из регионального Дорожного фонда планируется привлечь еще около двухсот миллионов. Также предусмотрено софинансирование граждан.

Работы будут вестись в муниципальных образованиях с численностью жителей более тысячи человек. Председатель облсовета Леонид Музалевский обратился к участникам совещания с призывом наладить строгий контроль за деятельностью подрядчиков, более оперативно выполнять поставленные задачи.