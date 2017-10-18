За прошедшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 21 ДТП

|
|
За прошедшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 21 ДТПТравмы получили два человека.
Подробности нам сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина: «17 октября в 16:30 водитель 1964 г.р., управляя автобусом ГАЗ, двигался по площади Автовокзальной со стороны улицы Комсомольская и в районе дома №1 по Автовокзальной в нарушение Правил дорожного движения допустил наезд на двух пешеходов. Женщин – 1952 и 1961 г.р., которые находились на проезжей части дороги без цели её перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в тёмное время суток иметь световозвращающие элементы, прикреплённые к одежде, для того, чтобы стать заметнее для водителей в условиях ограниченной видимости. Обеспечить свой переход и не попасть под колёса автомобиля».
Так же в минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали пять водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Ещё один отказался проходить медицинское освидетельствование.