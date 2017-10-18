Новости версия для печати За прошедшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 21 ДТП Травмы получили два человека.



Подробности нам сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина: «17 октября в 16:30 водитель 1964 г.р., управляя автобусом ГАЗ, двигался по площади Автовокзальной со стороны улицы Комсомольская и в районе дома №1 по Автовокзальной в нарушение Правил дорожного движения допустил наезд на двух пешеходов. Женщин – 1952 и 1961 г.р., которые находились на проезжей части дороги без цели её перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в тёмное время суток иметь световозвращающие элементы, прикреплённые к одежде, для того, чтобы стать заметнее для водителей в условиях ограниченной видимости. Обеспечить свой переход и не попасть под колёса автомобиля». Так же в минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали пять водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Ещё один отказался проходить медицинское освидетельствование.





Татьяна Курбатова

18 октября 2017 года







На главную страницу





