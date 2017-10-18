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Орловская область готова к отопительному сезону

Орловскую область представлял Александр Ремига, зампред регионального правительства по ЖКХ. Регион к зиме готов. Запасы угля и жидкого сырья стопроцентные, поставщики тепла все сети привели в порядок, соцучреждения и жилой фонд уже отапливаются. Проблемным можно назвать только вопрос, касающийся приборов учёта тепловой энергии, которыми не оснащены почти 90% многоквартирных домов.

Между тем в соседних регионах дела обстоят гораздо хуже. Из лидеров, в списке готовности к отопительному сезону за прошлый год, Брянская и Курская область скатились до антилидеров.

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ: «При подготовке к зиме, при прохождении отопительного периода, никаких провалов быть не должно. Речь идёт о жизни и здоровье людей».

Также в России почти на 40% уменьшилось число аварий в теплоснабжении по сравнению с прошлым годом.