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В следующем году малый и средний бизнес будут проверять значительно меньше

Главная особенность защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля, это проверки. Как правило, их планируют заранее. В этом году, число плановых проверок заметно сократится.

Сергей Алёшин, главный государственный инспектор труда в Орловской области: «Продолжается тенденция на снижение доли плановых проверок. В 2018 году запланировано 228 проверок. В 2016 было запланировано 323 проверки».

Внеплановые поверки никто не отменял. Их проводят по обращениям граждан. Самый актуальный вопрос, это невыплата и задержка заработной платы, а так же незаконное увольнение сотрудников и расследование несчастных случаев.