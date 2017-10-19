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В Орле завершился региональный этап ведомственного конкурса «Народный участковый»

Финалистов выбирали при помощи Интернет-голосования. До этого, они прошли отбор по оперативно-служебным показателям. Победительницей признана сотрудница отдела МВД по Орловскому району Юлия Гирчева.

Участковый уполномоченный полиции Юлия Гирчева окончила Орловский юридический институт им. В.В. Лукьянова. В органах внутренних дел работает с 2005 года, в должности участкового уполномоченного полиции – с 2014 года. Капитан полиции Гирчева закреплена за административным участком, расположенным в поселке Знаменка Орловского района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
 
За участкового уполномоченного полиции из Орловского района свои голоса отдали более 400 жителей региона. Такая поддержка граждан, наглядная оценка работы участкового. Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября на официальном Интернет-сайте  МВД России, на котором и определится победитель.
 
Конкурс «Народный участковый» возник именно на Орловщине. 7 лет назад глава МВД Рашид Нургалиев ввел его в масштабах России с целью поднять профессиональный престиж специальности участкового уполномоченного полиции.



Иван Суверин
19 октября 2017 года

 


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