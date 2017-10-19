Сегодня в библиотеке им. Бунина состоится юбилейный вечер Орловского Дома литераторов

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Сегодня в библиотеке им. Бунина состоится юбилейный вечер Орловского Дома литераторовОн был создан в 2007 году по инициативе председателя правления Орловской областной организации Союза писателей России Геннадия Попова.
Орловский Дом литераторов проводит до 80 мероприятий в год. Это и встречи с читателями, литературные конкурсы, творческие вечера писателей, вечера памяти, издательские проекты. Сотрудники учреждения ведут большую консультативную работу с начинающими литераторами.
Андрей Фролов, и.о. директора Орловского Дома литераторов: «Начинающий литератор не должен быть в вакууме, он должен расти. Необходимо создать условия, чтобы молодые знали, куда можно обратиться за советом, за помощью».
Торжественную встречу назвали строкой стихотворения Геннадия Попова - «Всё впереди и всё ещё возможно».