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Сегодня в библиотеке им. Бунина состоится юбилейный вечер Орловского Дома литераторов

Орловский Дом литераторов проводит до 80 мероприятий в год. Это и встречи с читателями, литературные конкурсы, творческие вечера писателей, вечера памяти, издательские проекты. Сотрудники учреждения ведут большую консультативную работу с начинающими литераторами.

Андрей Фролов, и.о. директора Орловского Дома литераторов: «Начинающий литератор не должен быть в вакууме, он должен расти. Необходимо создать условия, чтобы молодые знали, куда можно обратиться за советом, за помощью».

Торжественную встречу назвали строкой стихотворения Геннадия Попова - «Всё впереди и всё ещё возможно».