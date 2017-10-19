Культурное наследие Орловщины

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четверг
19.10.2017
12:44:20
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Культурное наследие ОрловщиныАкция под таким названием пройдет сегодня в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Для трудных подростков организуют экскурсию по Спасскому, прогулку по парку. Пригласят на чаепитие в «русскую избу», в которую превратилась баня на территории музея.
Акция приурочена к двухсотлетию со дня рождения писателя, которое будут отмечать в следующем году.
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