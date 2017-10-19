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Культурное наследие Орловщины

Для трудных подростков организуют экскурсию по Спасскому, прогулку по парку. Пригласят на чаепитие в «русскую избу», в которую превратилась баня на территории музея.

Акция приурочена к двухсотлетию со дня рождения писателя, которое будут отмечать в следующем году.