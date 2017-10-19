«Орловский бриллиант» Владислав Туйнов примет участие в поединках за титул Чемпиона мира во Франции

|
четверг
19.10.2017
12:44:24
|
|
«Орловский бриллиант» Владислав Туйнов примет участие в поединках за титул Чемпиона мира во ФранцииНашему боксеру предстоит провести два боя в три раунда за один день.
Первым соперником Владислава станет французский спортсмен Людовик Миллет, бой будет не простым, поскольку это действующий чемпион мира и Европы по французскому боксу САВАТ.
В случае успеха, Владиславу предстоит встретиться на ринге с победителем второй пары: Йохан Басижур (Франция) – Дино Казар (Турция).
Пожелаем победы нашему спортсмену.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта