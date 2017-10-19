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«Орловский бриллиант» Владислав Туйнов примет участие в поединках за титул Чемпиона мира во Франции

Первым соперником Владислава станет французский спортсмен Людовик Миллет, бой будет не простым, поскольку это действующий чемпион мира и Европы по французскому боксу САВАТ.

В случае успеха, Владиславу предстоит встретиться на ринге с победителем второй пары: Йохан Басижур (Франция) – Дино Казар (Турция).

Пожелаем победы нашему спортсмену.