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В 2017 году валовой сбор зерна в Орловской области превысил три миллиона тонн

В целом объем сельхозпродукции во всех категориях хозяйств Орловской области составит 76,5 млрд. рублей. Рост к уровню прошлого года в действующих ценах – 7,7%, говорится в Прогнозе социально-экономического развития региона.

В настоящее время на Орловщине трудятся более 190 сельскохозяйственных организаций, в которых занято 17,6 тыс. человек, это 8% от общей численности работающих в экономике области.