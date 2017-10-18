Новости версия для печати Система финансирования школьного питания в следующем году может быть изменена Сейчас исполнительная власть Орловской области ищет наиболее правильный вариант. Об этом шла речь на заседании профильного комитета облсовета.



Руководитель Департамента образования Татьяна Шевцова высказала своё мнение по этому вопросу: «Моё видение, всё-таки нужно подойти адресно. Потому что копить долги, наверно, не имеет смысла. Мы за то, чтобы сохранить питание однозначно. Для всех». Сегодня школьное горячее питание за счёт средств бюджета обеспечивают только три российских региона, отметили на заседании комитета. Однако председатель областного Совета Леонид Музалевский заявил, что регион продолжит бесплатно кормить всех школьников.





Татьяна Курбатова

18 октября 2017 года







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