Новости версия для печати

Около 4 млн рублей получит Орловская область на развитие детских и кукольных театров

Деньги выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Средства в размере 220 млн рублей распределены между бюджетами 73 субъектов страны. Их получат порядка 150 театров, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.

Решение поддержать творческие коллективы было принято весной на форуме «Единой России» в Омске.