Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Зона личной ответственности глав регионов. Начало отопительного сезона обсудили на Всероссийском совещании. - Доживи до капремонта. Почему 85-летний орловчанин не получает положенную компенсацию? - «Укол от гриппа». Еще есть время защититься от болезни. - Миллионы на кукол. Орловские детские театры получат господдержку.





Вести-Орёл

18 октября 2017 года







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