Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
19.10.2017
12:44:09
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Льготный вопрос

Героя нашего материала волнует вопрос оплаты взносов за капитальный ремонт. Ветерану труда предоставляют компенсацию – 50%, а должны – все сто, как положено по региональному закону.

Анатолий Сергеевич Кузнецов 45 лет отработал на заводе. Медаль «За доблестный труд», звание ветерана труда. Но свой заслуженный отдых вынужден тратить на то, чтобы разобраться с льготами, которые ему причитаются по закону.

За 50 квадратов - больше трехсот рублей ему и его супруге начисляют за капремонт в месяц. 50 процентов, правда, возвращается (высчитывают от регионального стандарта). А согласно региональному закону с 1 июля 2016 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70-ти лет, положена компенсация в 50%, тем, кому 80 и больше – 100%. На деле же получается: пенсионер должен полностью заплатить сумму, указанную в квитанции, а уже потом отдел соцзащиты начислит компенсацию. По заявлению.
Ирина Гриминова, юрисконсульт Управления соцзащиты населения г. Орла: «В случае если гражданин не может предоставить документы, подтверждающие то, что он не работает, он может дополнительно указать в заявлении, что он не осуществляет трудовую деятельность, либо его документы о работе утеряны». 
Именно так и случилось с нашим героем. Трудовая книжка потеряна. Поэтому Анатолию Сергеевичу нужно прийти в отдел соцзащиты и написать заявление.

А еще взять с собой паспорт, свидетельство о праве собственности, оплаченную квитанцию за капремонт, справку о составе семьи и несколько других документов. Уточнить можно в отделе соцзащиты по месту жительства. Однако перерасчета за предыдущие месяцы ждать не стоит. Компенсация выплат назначается со дня подачи заявления. И только после предоставления такой кипы документов 85-летний орловец получит 100-процентный возврат денег, которые он платит за капремонт. И то, с того месяца, как предоставит все бумаги. То, что он уже оплатил – ему не вернут.




Надежда Невматулина
19 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта