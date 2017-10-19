Новости версия для печати Льготный вопрос Героя нашего материала волнует вопрос оплаты взносов за капитальный ремонт. Ветерану труда предоставляют компенсацию – 50%, а должны – все сто, как положено по региональному закону.



Анатолий Сергеевич Кузнецов 45 лет отработал на заводе. Медаль «За доблестный труд», звание ветерана труда. Но свой заслуженный отдых вынужден тратить на то, чтобы разобраться с льготами, которые ему причитаются по закону.



За 50 квадратов - больше трехсот рублей ему и его супруге начисляют за капремонт в месяц. 50 процентов, правда, возвращается (высчитывают от регионального стандарта). А согласно региональному закону с 1 июля 2016 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70-ти лет, положена компенсация в 50%, тем, кому 80 и больше – 100%. На деле же получается: пенсионер должен полностью заплатить сумму, указанную в квитанции, а уже потом отдел соцзащиты начислит компенсацию. По заявлению.

Ирина Гриминова, юрисконсульт Управления соцзащиты населения г. Орла: «В случае если гражданин не может предоставить документы, подтверждающие то, что он не работает, он может дополнительно указать в заявлении, что он не осуществляет трудовую деятельность, либо его документы о работе утеряны». Именно так и случилось с нашим героем. Трудовая книжка потеряна. Поэтому Анатолию Сергеевичу нужно прийти в отдел соцзащиты и написать заявление.



А еще взять с собой паспорт, свидетельство о праве собственности, оплаченную квитанцию за капремонт, справку о составе семьи и несколько других документов. Уточнить можно в отделе соцзащиты по месту жительства. Однако перерасчета за предыдущие месяцы ждать не стоит. Компенсация выплат назначается со дня подачи заявления. И только после предоставления такой кипы документов 85-летний орловец получит 100-процентный возврат денег, которые он платит за капремонт. И то, с того месяца, как предоставит все бумаги. То, что он уже оплатил – ему не вернут.









Надежда Невматулина

19 октября 2017 года







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