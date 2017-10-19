Новости версия для печати На территории Орловской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии Полностью избежать заражения невозможно, но защититься от осложнений – вполне реально. И помогает в этом один укол. «Укол от гриппа» уже сделали 220 тысяч орловцев.



То, что осень, «лучшее» время для простудных заболеваний знают многие. А вот как бороться с этим недугом, каждый человек решает сам. В Управлении Роспотребнадзора отмечают, что на территории Орловской области в настоящее время отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. Однако расслабляться рано.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Самая главная задача здравоохранения в осенний период это подготовка к подъему заболеваемости гриппом. И основная работа, которую мы эффективно должны провести для населения области, это вакцинация». Представители Роспотребнадзора заверяют, вакцинация от гриппа – самый действенный механизм защиты здоровья, а порой и жизни человека. В этом году, из федерального бюджета для Орловской области выделили более трехсот тысяч доз вакцины «Совигрипп».

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Система здравоохранения будет успешной, если это будет правилом хорошего тона – подготовка к зимнему периоду. Это, простите за банальность, как приобретение впрок картошки и капусты. Когда люди будут говорить: «Мы привились. Мы к сезону гриппа готовы». По прогнозам научно-исследовательских институтов, на территории России и Орловской области в частности, в этом сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А и Б.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Нужно привиться. Вакцина в лечебных организациях области – есть. Все сделано руководителями медицинских организаций для того, чтобы это было удобно для населения. Во многих медицинских организациях, минуя регистратуру, минуя очереди, организована вакцинация. И мы призываем население прийти и сделать прививку от гриппа». Но стоит поторопиться. Не исключено, что через месяц настанет подъем заболеваемости и прививаться будет поздно. Как минимум, две недели нужно, чтобы иммунная система человека «сжилась» с вакциной.

Наталья Иобст, зам. начальника Управления здравоохранения – начальник отдела организации медпомощи женщинам и детям Департамента здравоохранения Орловской области: «Люди с сильной иммунной системой не замечают ухудшения самочувствия. Люди, у которых иммунная система послабее, прививка действительно дает какую-то реакцию, зато потом повторная встреча с гриппом в период повышенной заболеваемости и у человека с крепким иммунитетом, и у человека с ослабленным иммунитетом будет вооруженной, то есть организм будет к этому готов». Прививаться или нет, каждый человек решает сам. Однако при появлении признаков вирусных инфекций, сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют обраться в медицинские учреждения за помощью.





Юлия Опанасюк

19 октября 2017 года







На главную страницу





