Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП В результате 3 человека получили травмы.



18 октября в Орле около трех часов дня водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», при движении по нерегулируемому перекрестку ул. Пушкина и пер. Трамвайный, при повороте направо не уступил дорогу пешеходу-женщине, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



18 октября в половине девятого вечера водитель, управляя автомобилем «Нисан», при движении по регулируемому перекрестку ул. Лескова и Полесская, при повороте налево не уступил дорогу пешеходу-женщине, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.



19 октября в два часа ночи водитель, управляя автомобилем «Киа-Рио», следовал по Московскому шоссе г. Орла со стороны ул.Бурова, и в районе дома №56 допустил наезд на препятствие опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля Киа-Рио получил телесные повреждения и был госпитализирован.



Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в темное время суток иметь световозвращаюшие элементы, прикрепленные на одежде, для того, чтобы стать заметнее для водителя в условиях ограниченной видимости, обезопасить свой переход и не попасть под колеса автомобиля.





Орловское Информбюро

19 октября 2017 года







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