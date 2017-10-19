Новости версия для печати Депутаты Горсовета предлагают вернуть старое освещение на улице Орла Тот самый «желтый свет».



Депутаты Горсовета предлагают вернуть старое освещение на улице Орла, мотивируя тем, что он лучше освещал и реже ломался. Пока предложено установить светильники с желтым светом на наиболее опасных перекрестках и переходах.



Что касается муниципального энергосервисного контракта по замене более тысячи городских светильников, его результаты сейчас оспаривают в суде.





Татьяна Напольских

19 октября 2017 года







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