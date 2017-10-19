Новости версия для печати Активисты ОНФ предлагают увеличить время работы общественного транспорта в Орле Речь идет о времени после девяти часов вечера.



Как отметили «фронтовики», проблема существует в Советском районе Орла, в Железнодорожном и микрорайоне Болховский. Особенно тяжело студентам вечерних отделений, занятия у которых заканчиваются ближе к 22 часам.





Татьяна Напольских

19 октября 2017 года







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