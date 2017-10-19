Новости версия для печати В Орле прокуратура провела комплексную проверку общественного транспорта Было выявлено более 140 нарушений. Причем, этот список – внушительный. В ГИБДД отмечают снижение аварийности с участием маршруток, но, тем не менее, 29 ДТП произошло уже в этом году. В них травмировано 36 человек.



На сегодня в области лицензию на перевозки людей по пассажирским маршрутам имеют 198 хозяйствующих субъектов. В их распоряжении 824 автобуса, из которых 483 работают в Орле, Ливнах и Мценске, а остальные обслуживают пригород и межгород.



Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Семина, в ходе проверок были выявлены факты нарушения порядка прохождения предрейсовых и послерейсовых осмотров. При приеме на работу водителей не проверялись сведения об их судимости. Журналы инструктажа велись ненадлежащим образом. Кроме того, отсутствовала информация об административных правонарушениях и ДТП, произошедших с участием водителей. Руководством транспортных предприятий не проводилась оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.



В ГИБДД, подводя статистику ДТП с автобусами, отмечают снижение числа таких аварий. Но поблагодарить за снижение этой строчки аварийности жители области должны не организаторов перевозок, а инспекторов, которые не дают транспортникам спуску.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Почти девять тысяч водителей автобусов было привлечено, и должностных лиц – практически на 12% больше». Множество аварий, говорят инспекторы, шоферы автобусов допускают потому, что рассчитывались с пассажирами на ходу. Состояние транспорта, квалификация водителей, газовое оборудование, столь излюбленное владельцами маршруток - поводов для тревоги у правоохранителей много.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Всего по результатам проведенных проверок было выявлено 141 нарушение, принесено три протеста, в суд направлено пять исковых заявлений, внесено 56 представлений, по итогам их рассмотрения 69 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, предостережено о недопустимости нарушений закона 16 лиц». Многие нарушения, говорят правоохранители, можно было бы предупредить еще на стадии конкурса перевозчиков.





Иван Суверин

19 октября 2017 года







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