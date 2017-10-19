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Александр Лабейкин: «В ближайшей перспективе необходимо вернуться к вопросу о принятии экологического Кодекса Российской Федерации»

Как связаны права человека и защита окружающей среды? Оказывается, точек соприкосновения довольно много. От благоприятной экологии зависит благополучие людей. И как раз эту взаимосвязь обсуждали на заседании расширенного Совета при уполномоченном по правам человека в Орловской области.

Орловская область, на фоне других представителей Центрального Федерального Округа, считается одной из наиболее благополучных. Тем не менее, и у нас есть вопросы, требующие скорейшего решения. Среди них были озвучены наиболее острые: проблема утилизации отходов, загрязнение воздуха, почвы, низкое качество питьевой воды. Из менее глобальных – нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «Что нужно бы сделать в ближайшей перспективе, это вернуться к вопросу о принятии экологического Кодекса Российской Федерации, выполнить комплекс мер по утилизации отходов, усилить контроль за исполнением нормативно-правовых актов, развить систему экологического контроля, повысить информированность населении, усилить общественный контроль, обеспечить гласность и открытость при принятии градостроительных решений».
По мнению уполномоченного по правам человека все эти меры могут благоприятно повлиять на экологическую ситуацию в регионе. Принятую на Совете резолюцию решено направить в правительство Орловской области.


Вадим Багринцев
19 октября 2017 года

 


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