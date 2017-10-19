Сегодня служба криминалистики следственного комитета России отмечает 63 годовщину с момента своего основания

|
четверг
19.10.2017
17:32:26
|
|
Сегодня служба криминалистики следственного комитета России отмечает 63 годовщину с момента своего основания19 октября 1954 года вышел указ «О работе прокурора-криминалиста».
Когда СКР стал самостоятельной структурой, роль этой службы в следственном процессе только возросла. В этом году уникальная криминалистическая техника использовалась 172 раза и имела решительное доказательственное значение. С помощью техники стала возможна работа следователей-криминалистов на месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Орле: пока подход к зданию был затруднен, фиксация процесса и результатов осмотра велись при помощи квадрокоптера. При участии криминалистов с начала года расследовано более 110 тяжких и особо тяжких преступлений, а также раскрыто 17 преступлений прошлых лет.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта