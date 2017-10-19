Новости версия для печати Сегодня служба криминалистики следственного комитета России отмечает 63 годовщину с момента своего основания 19 октября 1954 года вышел указ «О работе прокурора-криминалиста».



Когда СКР стал самостоятельной структурой, роль этой службы в следственном процессе только возросла. В этом году уникальная криминалистическая техника использовалась 172 раза и имела решительное доказательственное значение. С помощью техники стала возможна работа следователей-криминалистов на месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Орле: пока подход к зданию был затруднен, фиксация процесса и результатов осмотра велись при помощи квадрокоптера. При участии криминалистов с начала года расследовано более 110 тяжких и особо тяжких преступлений, а также раскрыто 17 преступлений прошлых лет.





Иван Суверин

19 октября 2017 года







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