Новости версия для печати В Орле проходит национальный педагогический симпозиум Его название: «Образование и национальная безопасность».



Сегодня проходили дискуссии по вопросам обновления процесса образования и проникновения информационных технологий в воспитание. На симпозиуме работала наша съемочная группа.



Педагогический симпозиум в Орле проходит впервые. Роль педагога «испокон веков» считалась одной из главных при формировании личности ученика.

Маргарита Прокохина, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель РКЦ добровольческих инициатив ОГУ имени И.С Тургенева: «Что может сделать сегодня современный педагог, и какой должна быть личность учителя и воспитателя для того, чтобы идти в ногу со временем в рамках модернизации педагогического образования». «Образование и национальная безопасность» - тема конференции не случайна: именно дети являются особой категорией граждан, которые требуют пристального внимания государства и общества. Академик РАО Андрей Вербицкий в Орле гость постоянный. По его мнению, в настоящее время беда школьников – клиповое мышление

Андрей Вербицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор (г. Москва): «Смена картинок через нажатие кнопок не дает системы для ребенка или студента, поэтому возникает проблема общения с родителями. Дети не умеют сконцентрировать внимание даже на небольшом объеме информации или понять, что написано в том или ином абзаце. Здесь возникают большие проблемы, которые надо решать». Профессор Вербицкий со студентами на ты, а все потому, что точно знает, как организовать занятие, чтобы присутствующим было интересно.

Андрей Вербицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор (г. Москва): «Я никогда не отвергаю их точку зрения, я предлагаю совместно подумать. И вот этот диалог даже в рамках обычной лекции или урока, это то, что позволяет включить студента или школьника в совместное думанье, мышление, воспитание». В ходе конференции были рассмотрены ряд вопросов связанных с развитием воспитания, обновлением в образовательном процессе. Ольга Заславская, Заслуженный учитель школы РФ, на конференции говорила о педагоге как о личности. Еще совсем маленькой девчонкой решила, что будет «жечь глаголом сердца людей».

Ольга Заславская, профессор Тульского государственного университета, доктор педагогических наук, заслуженный учитель школы РФ (г. Тула): «Я в пять лет знала, что буду учительницей, я уже тогда «входила» в условный класс и рассказывала про Пушкина, хотя сама еще про него ничего и не знала. Я знала, учитель – это дело всей моей жизни». Ольга Владимировна уверена, быть педагогом – дело не простое. Можно издать множество законов в области образования, но будут ли они работать? Найти подход к ребенку может не каждый.

Ольга Заславская, профессор Тульского государственного университета, доктор педагогических наук, заслуженный учитель школы РФ (г. Тула): «Когда прозвенит звонок и учитель войдет в класс и закроет за собой дверь, то вот именно там или будет проходить реформирование образование, его улучшение, качественное приращение, или не будет. И в этом смысле документы будут работать только через учителя. Поэтому главный вопрос сегодня – это вопрос о том, кто реализовывает современные модернизационные и реформаторские идеи». Завершится национальный педагогический симпозиум 20 октября. После чего те, кто воспитывают будущее нашей страны отправятся на любимую работу.





Юлия Опанасюк

19 октября 2017 года







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