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четверг
19.10.2017
17:32:15
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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2%, а зарплаты – на 3%По прогнозам, с такими результатами российская экономика завершит 2017 год.
Перспективы Орловской области на фоне всеобщего роста ВВП накануне обсудили народные избранники на заседании профильного комитета. По информации зампреда правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергея Филатова, в промышленности региона в настоящее время функционирует около 1100 предприятий и организаций, в том числе 154 крупных и средних, с численностью работающих около 50 тысяч человек. Индекс промышленного производства в области по итогам текущего года составит 100,5%.
Омрачают картину негативные факторы, влияющие на экономику региона: низкая платёжеспособность населения и высокая стоимость кредитных ресурсов.
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