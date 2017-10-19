Новости версия для печати России важен каждый ребенок, а каждому ребенку важно обрести семью Проблему детей сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сегодня обсудили на форуме в рамках партийного проекта. Программа направлена на устройство в семьи детей, которые остались без родительской заботы. Сегодня в Орловской области своих мама и пап ждут 2127 детей. Такие цифры озвучили на форуме.



Партийный проект «России важен каждый ребенок» – это реальная возможность помочь детям, оставшимся без попечения родителей. Работа в рамках программы в Орловской области ведется по нескольким направлениям, в то числе и через личное шефство депутатов над интернатами.

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» : «Призываем жителей Орловской области активно участвовать в усыновлении или брать на попечение наших детей. Наше региональное отделение партии взяло шефство над 16-м детским садиком. Вместе с депутатами мы взяли шефство над Троснянским домом-интернатом». Только за поселение два года, благодаря проекту, 594 ребенка обрели родителей. Для многодетных семей действуют различные льготы. Предусмотрены скидки на коммунальные услуги от 30%. Кроме того, выделяются земельные участки под индивидуальное строительство. Для тех, кто еще не обрел семью, тоже стараются создать комфортные условия. В частности, для детей-сирот организуют отдых в санаториях и оздоровительных лагерях.

Светлана Шедий, начальник отдела социального образования Департамента образования Орловской области: «Для воспитанников интернатных учреждений отдых в оздоровительно-образовательных центрах Орловской области был организован в течение всего лета. В системе образования Орловской области на сегодняшний момент функционируют 13 государственных учреждений интернатного типа, в них воспитываются 1361 ребенок». За 5 лет, что проект работает в области, жилье получили 650 детей-сирот. В планах на следующий год – приобрести еще 47 квартир. Вопросы детей без попечения родителей - решаются, а вот проблема социального сиротства остается острой. Речь о тех детях, которые де-юре имеют родителей, а по сути - предоставлены сами себе.

Ирина Гаврилина, и. о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Примерно 82 % - это социальные сироты, то есть это там, где родители есть, но они не выполняют свои обязанности. Одна из первоочередных задач на ближайшую перспективу – профилактика социального сиротства и снижение именно этого показателя». Сегодня в Орловской области без родительской заботы остаются 2127 детей, и это на 3% меньше, чем в начале этого года. Но специалисты уверены, что многодетных семей будет становиться больше. Прослеживается тенденция, что взяв одного приемного ребенка, семья потом приходит еще за одним.





Татьяна Дьяконова

19 октября 2017 года







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