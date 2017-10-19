Новости версия для печати Орловщине необходим свежий взгляд и молодые кадры Проблемы и перспективы образования обсудили сегодня на Совете ректоров в орловском Государственном Институте Культуры. Заседание посетил и временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Клычков.



На заседании Совета ректоров затронули тему соцподдержки преподавателей и студентов.

Николай Паршиков, ректор ОГИК: «Допустим, направили к нам специалиста, министерство места выделяет, а дальше? Если направляет организация, мне кажется, то она должна и вопросы стипендии решать, и по жилью посмотреть, тогда молодой специалист туда и жену привезет. Он увидит, где ему жить». Но всё же перспективы есть. В скором времени планируют открыть инжиниринговый центр.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева : «Это центр обработки данных. Я думаю, что в регионе он будет необходим. На сегодняшний день у нас такого центра нет. Софинансирование от регионов в данном случае не требуется, но потребуется финансировать предприятия. Для этого мы сейчас работаем тесно с IT-кластером». Временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Клычков высказал ряд своих предложений и попросил не воспринимать их как «программу к действиям», а как «повод для размышлений».

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Задачу дальнейшего развития АПК, промышленности, перехода в разряд инновационных регионов нельзя решить без вложений в высшее и профессиональное образование, привлечение молодежи. Объединив усилия, мы сможем создать платформу для внедрения новых технологий. Мне кажется, мы имеем все возможности для создания области, которая гордится своим образованием и не просто образованием, а образованием, которое внедряет новые технологии. Количество тех студентов, которые будут обучаться, оно будет сформировано с учетом тех потребностей и отрясли, и тех предприятий, которые есть на месте. Мне кажется, вот тот заказ, который сегодня формирует реальный сектор экономики в регионе, он понятен».





Анна Вайсергисер

19 октября 2017 года







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