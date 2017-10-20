Новости версия для печати 29 октября пройдет открытый Кубок Орловской области по технике горного туризма «Журавль - 2017» Предусмотрено два класса дистанции: второй – для начинающих, и третий – для спортсменов-разрядников.



Состязания состоятся в городском парке Болхова. Почему районный центр выбран для проведения соревнований, рассказал председатель регионального отделения Федерации спортивного туризма России Дмитрий Ампилогов: «Болхов выбран для этих соревнования по ряду причин: во-первых, там хороший склон, но самое главное – там достаточно много людей, которые занимаются спортивным туризмом. Там два тренера – два педагога дополнительного образования. Кроме того, до Болхова достаточно легко добраться и из Хотынца, и из Мценска и других районов». Впервые состязания были проведены более 10 лет назад на склоне Журавлевского оврага, недалеко от орловской ТЭЦ. С тех пор они носят название «Журавль» и проводятся регулярно. Ожидается, что в этом году за медали будут бороться представители Орла, Болхова, Мценского, Глазуновского и Хотынецкого районов.

Фото Елены Ермаковой





Ольга Борисова

20 октября 2017 года







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