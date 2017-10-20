Орловские депутаты предлагают увеличить налоговые поступления в бюджет областного центра

|
пятница
20.10.2017
14:41:38
|
|
Орловские депутаты предлагают увеличить налоговые поступления в бюджет областного центраРечь идет о налоге на доходы физических лиц.
По словам заместителя председателя Горсовета Владимира Негина, от собираемого на территории города НДФЛ в бюджет Орла поступает только 5%. В ряде соседних регионов областным столицам отчисляется в несколько раз больше. В частности, в Костроме, Туле и Ярославле – 15%, в Иваново – 10%.
Владимир Негин также напомнил, что после принятия юбилейных объектов у города значительно возросли расходы на социальную сферу, в частности, требуется содержать новые школы и детские сады.
Соответствующая законодательная инициатива уже направлена в областной Совет народных депутатов.
Максим Шилов
20 октября 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта