Новости версия для печати Орловские депутаты предлагают увеличить налоговые поступления в бюджет областного центра Речь идет о налоге на доходы физических лиц.



По словам заместителя председателя Горсовета Владимира Негина, от собираемого на территории города НДФЛ в бюджет Орла поступает только 5%. В ряде соседних регионов областным столицам отчисляется в несколько раз больше. В частности, в Костроме, Туле и Ярославле – 15%, в Иваново – 10%.



Владимир Негин также напомнил, что после принятия юбилейных объектов у города значительно возросли расходы на социальную сферу, в частности, требуется содержать новые школы и детские сады.



Соответствующая законодательная инициатива уже направлена в областной Совет народных депутатов.





Максим Шилов

20 октября 2017 года







На главную страницу





