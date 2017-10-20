Новости версия для печати Болховским школьникам расскажут об октябрьской революции 1917 года «Революционные» торжества начинаются на этой неделе.



В школах проведут внеклассные часы под названием «Не расстанусь с комсомолом». С 20 по 28 октября пройдут уроки на тему «Революция 1917 года глазами художников» и «Революция 1917 года в произведениях композиторов».



Также запланированы книжные выставки, выпуск исторического бюллетеня. Завершатся торжества концертом в районном Доме культуры.





Татьяна Дьяконова

20 октября 2017 года







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