Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- За просроченный товар ответят? В молодежную «контрольную закупку» пришлось вмешаться полицейским. - Советы от чемпионов. Бывший и будущие олимпийские призеры сошлись в поединке. - «Болевые точки». Первый прием граждан сегодня провел Андрей Клычков. - Ужин с «сюрпризом». К роллам прилагался стафилококк.

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Вести-Орёл

19 октября 2017 года







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