Новости версия для печати Первый личный прием орловчан сегодня провел Андрей Клычков Подобные встречи будут проходить каждый третий четверг месяца. К временно исполняющему обязанности губернатора уже записалось более 3000 человек.



К главе региона обратились жители Орла, Ливенского и Шаблыкинского районов. Речь шла о предоставлении льгот по коммунальной оплате, о лекарствах и переселении из аварийного жилья. Около часа шло общение с владельцами квартир из «Дома на Набережной». Врио Губернатора дал ряд конкретных поручений по решению поднятых на личном приеме проблем. «Нашей первоочередной задачей является повышение качества жизни граждан, оперативная реакция на все озвученные трудности», - отметил Андрей Клычков, подчеркнув необходимость выстраивания конструктивного диалога властей всех уровней и местного населения.





Татьяна Напольских

19 октября 2017 года







На главную страницу





