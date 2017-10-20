Новости версия для печати Активисты общественного движения «Скорая молодежная помощь» провели «контрольную закупку» в одном из крупных магазинов Ребят интересовали просроченные продукты. И они их нашли. Вот только сотрудники магазина не захотели расставаться с товаром. Конфликт едва не перерос в потасовку. Страсти улеглись, лишь когда к месту событий вызвали полицию.



Сетевой магазин на улице Пушкина третий по счету, в котором молодые активисты тем вечером искали просрочку. А кто ищет, тот, известно, находит. Однако когда тележку с забракованным товаром привезли на кассу, говорят общественники, ее пришлось, буквально грудью защищать от администрации магазина.



Представитель торговой точки, пусть и нехотя, также высказала свои претензии.

Елена Бабкина, супервайзер магазина: «Они пришли, нарушили порядок, перевернули все полки, и нарушили общественный порядок. Одна девушка очень сильно кричала, что ее убивают». В цивилизованные рамки конфликт вошел лишь по прибытии наряда ППС. Просроченные продукты остались в руках активистов до прибытия следственно-оперативной группы райотдела полиции. Администрация магазина к этому времени потеряла интерес к происходящему. Отобрать просроченный товар у полицейских уже никто не пытался. Полиция составила протокол осмотра места происшествия, где было указано наименование продуктов и их срок годности, а также название магазина, где эти товары были обнаружены. Этот протокол будет направлен в Роспотребнадзор.



Как сообщили полицейские, магазину грозит 20-тысячный штраф за торговлю продуктами с истекшим сроком годности. Другие аспекты конфликта стражи порядка комментировать не стали, однако отметили: в магазине, где дорожат репутацией, подобную ситуацию до вызова полиции не довели бы.









Иван Суверин

20 октября 2017 года







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