Андрей Клычков провел рабочую встречу с депутатами фракции «Справедливая Россия» в орловском Облсовете

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Андрей Клычков провел рабочую встречу с депутатами фракции «Справедливая Россия» в орловском ОблсоветеЭто своего рода знакомство, и возможность обсудить пути взаимодействия.
Подобные встречи уже прошли с представителями других партий. Андрей Клычков отметил, что сегодня главное – объединить все политические силы региона.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «Мы не смотрим на политический окрас, мы готовы работать конструктивно, профессионально».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Это, скажем так, новая формация политиков, которые стараются уйти от популизма к конкретным решениям проблем, поэтому, я надеюсь, что мы в таком конструктивном русле и продолжим».