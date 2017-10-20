Новости версия для печати Андрей Клычков провел рабочую встречу с депутатами фракции «Справедливая Россия» в орловском Облсовете Это своего рода знакомство, и возможность обсудить пути взаимодействия.



Подобные встречи уже прошли с представителями других партий. Андрей Клычков отметил, что сегодня главное – объединить все политические силы региона.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «Мы не смотрим на политический окрас, мы готовы работать конструктивно, профессионально». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Это, скажем так, новая формация политиков, которые стараются уйти от популизма к конкретным решениям проблем, поэтому, я надеюсь, что мы в таком конструктивном русле и продолжим».





Надежда Невматулина

20 октября 2017 года







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