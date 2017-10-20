Новости версия для печати Титулованный спортсмен и знаменитый политик Дмитрий Носов провёл открытую тренировку для юных орловских спортсменов Олимпийский призёр сошёлся в схватке с молодыми орловскими дзюдоистами в стенах спортзала «Юность России». С самыми маленькими он поделился секретными приёмами, с ребятами постарше обсудил подготовку к большим соревнованиям.



Войдя в спортзал, Дмитрий Носов сразу заявил, что никаких лекций не будет, и ждёт ребят даже не мастер-класс, а обычная открытая тренировка, где любой спортсмен из зала мог лично встать на татами против знаменитого дзюдоиста и политического деятеля.

Дмитрий Носов, член Общественной палаты РФ, бронзовый призёр Олимпиады по дзюдо: «Я реально очень удивлён – 250 человек. У них горят глаза – и это только дети. Я считаю, что для любого ребёнка гораздо сильнее просто подержаться, он будет вспоминать об этом всю жизнь». Знаковой эта встреча стала для ребят, которые совсем недавно вошли в молодёжную сборную страны по дзюдо. Сейчас они готовятся сразу к двум большим соревнованиям – Первенству России по дзюдо, которое пройдёт в Артеке этой осенью, и Чемпионату Мира в конце года в Японии.



В конце встречи все ребята получили фотографии именитого спортсмена с его автографом. Но главным подарком, конечно, стали, несколько секретных приёмов титулованного гостя.









Антон Киселёв

20 октября 2017 года







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