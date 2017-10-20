Новости версия для печати В Орле зафиксирован случай отравления роллами В них был обнаружен золотистый стафилококк. Итог для покупательницы: неотложка, неделя в больнице, месяц диеты. Для владельцев общепита это дело оказалось проигрышным. После лечения девушка пошла в суд, и он оказался на ее стороне.



Девушка просто хотела поужинать. Заказала на дом японскую еду в ресторане, где уже покупала ни раз.

Юлия Илюхина, пострадавшая: «Пришло СМС-сообщение днем: «Мега-акция – мега-сет по 499 рублей. Аккуратно упаковано. Ни запаха, ни изменения вкуса, ничего не было». Зато потом – тошнота, рвота, все признаки пищевой токсико-инфекции, или попросту - отравления.

Юлия Илюхина, пострадавшая: «Стало кидать в жар-холод, началась всем известная симптоматика отравления. Сопровождалось это сильными болями в животе. Ночь я своими силами пыталась устранить недуг». Утром – «скорая», приемный покой. Врачи констатировали состояние средней тяжести. Неделя на больничной койке. Капельницы, уколы.

Владимир Катырин, заведующий II инфекционным отделением городской больницы им. С.П. Боткина: «При попадании в пищевые продукты золотистый стафилококк очень быстро размножается, особенно в молочных и мясных продуктах, вызывает массивное обсеменение с выделением токсина. Отравление происходит именно этим токсином». Именно поэтому у Юлии роллы не вызвали сомнений. А вот руководство ресторана общепита доверия не оправдало. Решить проблему до суда не получилось. Девушка составила иск. И в ресторан с проверкой нагрянул Роспотребнадзор.



Из заключения внеплановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Орловской области :



«По результатам лабораторных исследований у повара обнаружен золотистый стафилококк. Приказом по учреждению данный сотрудник отстранен от работы до выздоровления».



К счастью или нет, Юлия оказалась единственным пострадавшим. Но санитарные врачи нашли продукты с нарушениями условий хранения и маркировки. Всего - 12 килограммов. Рестораторы (а это крупная федеральная сеть) требования учли и устранили нарушения.

Оксана Никитина, управляющая рестораном: «Должно быть разделение цехов горячего, холодного, заготовочного. У нас этого разделения просто не было, и было недостаточное количество моек. Мы увеличили мойки, которые должны быть по стандарту, и разделили цеха». А что касается конфликта, суд стал на сторону истца: пищевые продукты были проданы ненадлежащего качества.

Дина Ягупова, помощник председателя Орловского областного суда: «Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика стоимость заказа, сумму возмещения вреда здоровью, частично денежную компенсацию морального вреда и другое. Всего на сумму около 26 тыс. рублей». В итоге денег Юлии Илюхиной вернули в сто раз больше, чем ей обошлась покупка. Но теперь фастфуд и готовая еда для нее под запретом - чтобы японские палочки снова не обернулись кишечной.









Надежда Невматулина

20 октября 2017 года







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