Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП В результате 4 человека получили травмы.



Утром 19 октября водитель, управляя автомобилем «Грейт-Волл», следовал по ул. 1 Курская в городе Орле, на нерегулируемом перекрестке ул. 1-я Курская и ул. Ливенская

не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099», который следовал по главной дороге. Позже из больницы имени Семашко поступило сообщение о том, что за медицинской помощью самостоятельно обратился мужчина, который был пассажиром а/м «ВАЗ-21099». Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.



Днем 19 октября водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул.1-я Курская и в районе дома №1 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Хендай-Туксон» с последующим столкновением автомобиля «Лада Приора» с автомобилем «Форд». В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в орловскую областную клиническую больницу, после осмотра отпущен.



Вечером 19 октября юный водитель без прав, управляя мопедом «Орион Сити», двигался по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. На 90 км допустил наезд на жеребёнка и с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель на попутном транспорте доставлен в Должанскую ЦРБ.



Тем же вечером на той же дороге водитель, управляя автомобилем «Камаз 5320» с прицепом, осуществил вынужденную остановку на обочине автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. Он поставил транспортное средство с прицепом таким образом, что оно частично находилось на проезжей части в темное время суток. Водитель не выставил знак аварийной остановки и, осуществляя ремонт автомобиля, находился под его передней частью. В это время водитель, управляя автомобилем «Камаз 45282А» с прицепом НЕФАЗ совершил наезд на стоящее транспортное средство, в результате чего произошел наезд на водителя, осуществляющего ремонт. В результате ДТП водитель а/м Камаз 5320 был госпитализирован в МБОУ Колпнянская ЦРБ.





Орловское Информбюро

20 октября 2017 года







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