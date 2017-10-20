Новости версия для печати Депутат орловского Облсовета Андрей Чижов осужден за оскорбление представителя власти Обвинительный приговор народному избраннику вынес мировой суд.



Инцидент, послуживший основанием для обвинения, случился год назад. Потасовка в караоке-клубе, в которой депутат принял участие, обернулась вызовом полиции. В служебном автомобиле ППС Чижов, будучи в состоянии опьянения, позволил себе недопустимые высказывания в адрес сотрудников полиции.



Еще в декабре прошлого года Чижов был исключен из партии КПРФ, от которой избирался в Облсовет, однако депутатский мандат сдать не пожелал. Теперь это сделать, как видно, придется. Суд признал Андрея Чижова виновным и приговорил к 260 часам обязательных работ.





Иван Суверин

20 октября 2017 года







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