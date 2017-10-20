Новости версия для печати Проект благоустройства Детского парка в Орле будет завершен к концу этого года Об этом сообщается на сайте регионального ОНФ.



Уже проведено исследование парковых объектов и грунта на склонах. Планируется переоборудовать дорожки, чтобы они стали удобными для людей с ограниченными возможностями. Также рассмотрены варианты переноса зооуголка с берега Орлика вглубь парка. Определены места расположения видовых точек, которые будут расположены на склонах парка.





Татьяна Напольских

20 октября 2017 года







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