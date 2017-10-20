Новости версия для печати Капитальный ремонт моста «Дружба» в Орле отложен на неопределенный срок Контракт по ремонту пришлось расторгнуть.



По словам руководителя УКХ Дмитрия Зуева, причиной стало отсутствие финансирования. Предполагалось получить из Москвы 260 млн. рублей. Городской и областной бюджеты должны были вложить 5% на условиях софинансирования. Первый аванс должен был прийти еще в конце 2016 года.





Татьяна Напольских

20 октября 2017 года







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