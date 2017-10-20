Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- За «фашистов» ответил в суде. В Орле депутат Облсовета приговорен к обязательным работам.



- Не вся трава одинаково полезна. Россельхознадзор повторно выявил в Орле опасный для здоровья человека сорняк.



- Пока останется без капремонта. На мост «Дружба» в Орле нет денег.



- В Орле по мусору решили «ударить», не дожидаясь субботника.





Вести-Орёл

20 октября 2017 года







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