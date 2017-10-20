Новости версия для печати Влад Туйнов завоевал Пояс Чемпиона Мира по версии А-1. Финал мирового Гран-При прошел накануне вечером во Франции За титул чемпиона мира по версии А-1 в финале бились 4 спортсмена. В первом бою Владу Туйнову противостоял соперник из Франции Людовик Миллет, 32-х летний чемпион Франции, Европы, и мира. 19-летний Туйнов трижды уложил соперника. И в первом же раунде выиграл бой.



Вторая схватка была с еще одним французом – Язидом Боусаа. Первая же атака принесла Владу победу и пояс чемпиона мира.





Татьяна Напольских

20 октября 2017 года







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