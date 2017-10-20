Новости версия для печати Сезон осенних субботников открыт Экологический месячник стартовал 2 октября. За это время с улиц города уже убрали 1200 кубометров мусора. Накануне привели в порядок аллею легендарного спортивного тренера Клавдии Наумовой, что на левом берегу Оки. За грабли и мусорные мешки взялись городские чиновники, воспитанники спортивной школы и их родители.



Люди позаботились о городе, а погода - о людях. Последние теплые осенние дни горожане спешат провести на природе, причем в трудах. Многие вооружились лопатами, граблями, мусорными мешками и привели в порядок свое любимое места для прогулок. Для кого-то субботники – это ностальгия, а кто-то относится к такой традиции как к возможности активно и с пользой провести время. Аллея заслуженного тренера России Клавдии Наумовой стала первым местом высадки экологического десанта. Желающих привести аллею в порядок оказалось так много, что мешки с мусором удалось наполнить за считаные минуты. Правда, после летнего сезона, жалуются жители, территория была изуродована пластиковыми стаканами и бутылками. Но это еще не самое страшное, однажды потери были и посерьезнее. Исчезли 50 деревьев. Кто-то их попросту украл. Пришлось обновить посадки. Клавдия Наумова, заслуженный тренер России: «Каштаны там были, они даже маленькие стоят очень дорого. И те, кто их вырыл, они легко их продали, а то, что они мою душу украли…». Поэтому на алле решили взяться не только за чистоту, но и посадить еще с десяток новых деревьев. Власти такую идею поддержали, выделили саженцы и снарядили горожан необходимым инвентарем. Клавдия Наумова, заслуженный тренер России: «Мне очень хочется поблагодарить все руководство - и областное руководство, и городское, они ко мне очень хорошо относятся». Большие работы по уборке будут проходить во всех районах Орла. Общегородской субботник состоится уже завтра, 21 октября. Планируется, что в парки, дворы и скверы выйдут более 40 тысяч человек. На подмогу горожанам с граблями и метлами, отправится и специальная техника. Всего около 50 единиц. Участие в субботнике примут не только коммунальные службы, но и работники самых разных предприятий. После генеральной уборки города весь мусор отправят на специальный полигон. Заполненных мешков и стихийных свалок горожане не увидят. Навести чистоту в городе приглашают всех желающих. Начнется субботник в 9 утра.









Татьяна Дьяконова

20 октября 2017 года







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