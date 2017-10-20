Новости версия для печати

В Орле провели мероприятия по уничтожению опасного сорняка

Напомним , в Орле сотрудниками Россельхознадзора было выявлено сразу несколько очагов амброзии трехраздельной.

Это карантинное растение имеет высокую степень распространения. Но наиболее опасно оно тем, что может вызывать в период цветения сильную аллергию дыхательных путей, вплоть до бронхиальной астмы.

Все места, где поселилась амброзия трехраздельная, были выкошены. Однако одно из них не - до конца. На пересечении улиц Комсомольской и МОПРа вредное растение было обнаружено при повторном осмотре.

Юрий Семечев, зам. начальника отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В ходе проведения административных расследований, мы запросим документы ответственных должных лиц, кто отвечает за эту территорию, укажем на недостатки, и они понесут административную ответственность, а дальше мы уже будем контролировать проведение мероприятий. Согласно приказу Минсельхоза собственники подкарантинных объектов обязаны следить за фитосанитарным состоянием территории».

Ответственным за состояние этой территории стоит поторопиться. Трехраздельная амброзия уже давно отцвела и теперь сбрасывает семена. Одно растение может дать жизнь почти 10 тысячам новых побегов.