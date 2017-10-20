Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
20.10.2017
21:26:35
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле провели мероприятия по уничтожению опасного сорняка

Но, как оказалось, не до конца.

Напомним, в Орле сотрудниками Россельхознадзора было выявлено сразу несколько очагов амброзии трехраздельной.
Это карантинное растение имеет высокую степень распространения. Но наиболее опасно оно тем, что может вызывать в период цветения сильную аллергию дыхательных путей, вплоть до бронхиальной астмы. 
 
Все места, где поселилась амброзия трехраздельная, были выкошены. Однако одно из них не - до конца. На пересечении улиц Комсомольской и МОПРа вредное растение было обнаружено при повторном осмотре. 
Юрий Семечев, зам. начальника отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В ходе проведения административных расследований, мы запросим документы ответственных должных лиц, кто отвечает за эту территорию, укажем на недостатки, и они понесут административную ответственность, а дальше мы уже будем контролировать проведение мероприятий. Согласно приказу Минсельхоза собственники подкарантинных объектов обязаны следить за фитосанитарным состоянием территории».
Ответственным за состояние этой территории стоит поторопиться. Трехраздельная амброзия уже давно отцвела и теперь сбрасывает семена. Одно растение может дать жизнь почти 10 тысячам новых побегов.



Оксана Гранн
20 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта