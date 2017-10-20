В Орловской области наркодилеры получили совокупно 820 лет лишения свободы

|
пятница
20.10.2017
21:26:39
|
|
В Орловской области наркодилеры получили совокупно 820 лет лишения свободыПо всей России проходит акция «Диалог с прокурором». В Орле особую дискуссию вызвала тема наркопреступности и наркозависимости.
Участники диалога, кроме самого прокурора области, – студенты орловских вузов, представители служб антинаркотического блока, и активисты организации «Антидилер» и возглавляющий их член общественной палаты России Дмитрий Носов.
О промежуточных итогах антинаркотической работы за год рассказал прокурор области.
По словам активистов «Антидилера», главная беда сегодня – отсутствие активного противодействия наркопреступности со стороны населения.
Механизм синтетического наркотрафика разъяснил заместитель начальника орловской наркополиции.
Ожидаемый вопрос об ужесточении наказания драгдилерам возник в студенческой аудитории. Один из присутствовавших отметил, что в некоторых странах в качестве наказания за распространение наркотиков практикуется смертная казнь. Дмитрий Носов признается: с инициативой пускать наркоторговцев в расход он уже выходил в Госдуму. По его мнению, стоит «ввести смертную казнь для наркоторговцев-иностранцев, пойманных повторно».
А вот прокурор Орловской области оказался противником казни, и свою позицию пояснил примером из жизни.
Участники встречи затронули и проблему реабилитации наркоманов. По словам Дмитрия Носова, до 90% организаций, обещающих сегодня панацею, - простые мошенники. Доверие общественники выражают только государственным клиникам и реабилитационным центрам традиционных религиозных конфессий.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта