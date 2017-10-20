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В Орловской области наркодилеры получили совокупно 820 лет лишения свободы

По всей России проходит акция «Диалог с прокурором». В Орле особую дискуссию вызвала тема наркопреступности и наркозависимости.

Участники диалога, кроме самого прокурора области, – студенты орловских вузов, представители служб антинаркотического блока, и активисты организации «Антидилер» и возглавляющий их член общественной палаты России Дмитрий Носов. 
 
О промежуточных итогах антинаркотической работы за год рассказал прокурор области.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «За 9 месяцев этого года выявлено 580 наркопреступлений, это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За период 2016 года и истекший период 2017 года суды области рассмотрели 423 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков, обвинительные приговоры вынесены в отношении 455 лиц. В общей сложности по приговорам судов, лицам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а именно сбыта, назначено наказание 820 лет лишения свободы».
По словам активистов «Антидилера», главная беда сегодня – отсутствие активного противодействия наркопреступности со стороны населения.
Дмитрий Носов, член Общественной Палаты РФ: «Простые люди зачастую боятся сообщать в полицию, даже на анонимные телефоны. Но у нас боятся даже на ЖКХ иногда заявить, а не то что про наркотики сказать».
Механизм синтетического наркотрафика разъяснил заместитель начальника орловской наркополиции.
Александр Ставцев, заместитель начальника УКН УМВД РФ по Орловской области: «Так называемый курьер кладет оптовую закладку, потом сообщает мелкорозничным сбытчикам, где она находится. Сбытчики фасуют, и потом уже по потребителям также путем закладок распространяют».
Ожидаемый вопрос об ужесточении наказания драгдилерам возник в студенческой аудитории. Один из присутствовавших отметил, что в некоторых странах в качестве наказания за распространение наркотиков практикуется смертная казнь. Дмитрий Носов признается: с инициативой пускать наркоторговцев в расход он уже выходил в Госдуму. По его мнению, стоит «ввести смертную казнь для наркоторговцев-иностранцев, пойманных повторно».
 
А вот прокурор Орловской области оказался противником казни, и свою позицию пояснил примером из жизни.
Иван Полуэктов: «За убийство суд присяжных присудил смертную казнь. А потом выяснилось, что не за тот труп судили. Оказывается, покойник в другом месте был убит и закопан, а здесь произошла фактическая ошибка».
Участники встречи затронули и проблему реабилитации наркоманов. По словам Дмитрия Носова, до 90% организаций, обещающих сегодня панацею, - простые мошенники. Доверие общественники выражают только государственным клиникам и реабилитационным центрам традиционных религиозных конфессий.





Иван Суверин
20 октября 2017 года

 


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