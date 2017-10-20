Новости версия для печати В поселке Знаменка Орловская при порыве ветра и дожде отключается электричество А вместе с электричеством отключается вода и даже отопление. В редакцию программы «Вести-Орел» жители поселка обратились с просьбой о помощи.



На улице Зеленой поселка Знаменка проживает 75 человек, из них 16 детей, четверо ветеранов Великой Отечественной войны, пятеро инвалидов. Встречать нашу съемочную группу вышли почти все. Каждый из них просил: помогите, чтобы больше свет не отключали. Говорят, за прошлую неделю отключений было три.

Наталья Перелыгина, жительница пгт. Знаменка: «Когда поднимается ветер, ветки поднимаются во все стороны, провода замыкает, и мы остаемся без света на длительное время, то есть, это минимум четыре-пять часов». Люди обращались в администрацию. Там сообщили, что имущество принадлежит энергетикам и идти нужно к ним. Затем собрали подписи и направили обращение в «Орелэнерго», пока ответа не последовало. И вроде отключение света – не самое страшное, что может быть, но здесь, на Знаменке, это настоящее ЧП: вместе со светом люди лишаются практически всех благ цивилизации.

Пётр Азаров, житель ПГТ Знаменка: «У нас ведь нет центрального водоснабжения, и получается, что воды нет, отопления нет, потому что стоит насос на воду и насос на отопление». Причина отключений – ветки деревьев – при сильном ветре они задевают провода, затем следуют перебои и отключение. Местные жители просят деревья опилить, чтобы защитить себя от таких ситуаций зимой. В противном случае на улице, где проживают семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды такие отключения могут закончиться очень плачевно.



За разъяснением ситуации мы тоже обратились в «Орёлэнерго». Там говорят - о проблеме знают. Помочь жителям улицы Зеленой энергетики пообещали уже в ближайшее время.

Александр Пчельников, главный инженер Орловского района электросетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»: «В третьем квартале 2017 года в Знаменке запланированы работы по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач и трансформаторной подстанции. На улице Зеленой эти работы начались уже 18 сентября и продолжаются до настоящего времени. Данные работы включают в себя опиловку ветвей деревьев, а также дополнительно производим перетяжку провода на этих линиях. И запланировано у нас техническое обслуживание трансформаторной подстанции для надежного электроснабжения данной улицы». Завершить работы в «Орёлнерго пообещали в срок – к 1 ноября.









Юлия Сулим

20 октября 2017 года







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