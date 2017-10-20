Новости версия для печати В Орле прошла экологическая акция «Растем вместе» В Детском парке первоклашки и отряд дошколят «Спасарики» посадили свои первые в жизни деревья.



«Пусть растет большое-прибольшое…. и дорогу украшая, каждый год купается в цвету». Строчка из стихотворения Михаила Исаковского стала девизом экологического мероприятия, проходившего сегодня в Детском парке Орла. Юные орловцы посадили деревья. И с каждым годом эти саженцы будут расти также как и те, кто их посадил.



Погода в этот день была благосклонна. Светило не по-осеннему теплое и яркое солнце. Настроение у всех было приподнятое. Мальчишки и девчонки признаются: в Детском парке они проводят выходные и праздники с друзьями и родными. И спустя годы этот экологический день они обязательно будут вспоминать.



Для участников была подготовлена развлекательная программа с конкурсами и викторинами. Все дети получили памятные призы.









Юлия Опанасюк

20 октября 2017 года







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