Новости версия для печати В Орле открылась выставка, посвященная Андрею Курнакову 18 октября нашему земляку, Народному художнику СССР Андрею Ильичу Курнакову исполнился бы 101 год. К этой дате мемориальная мастерская мастера приурочила выставку «В кругу друзей».



Андрей Ильич был не только признанным живописцем, но и очень гостеприимным человеком, и его мастерская всегда была сосредоточением единомышленников. Так получилось и в 101 день рождения.



Здесь по-прежнему все, как при жизни хозяина, и свой день рождения Курнаков снова отмечает в кругу друзей. На выставке 17 работ коллег и соратников Андрея Ильича. Это картины Кима Бритова, Ивана Степанова, Михаила Хабленко, Анатолия Хворостова, Гиви Калмахелидзе. С художниками мастер дружил много лет, и они остались верны своему наставнику и учителю.

Гиви Калмахелидзе, член Союза художников России: «Это был добрейший, очень гостеприимный и хлебосольный хозяин, кто бы ни приезжал, он приглашал всех, и мы приходили, это была не мастерская, а храм искусства!» Андрей Ильич Курнаков привечал и поддерживал тех художников, кто представлял реалистическую школу живописи, кто сохранял лучшие ее традиции. Яркий и самобытный мастер, он оставил большое наследие. С годами его картины не теряют обаяния и силы таланта.

Анатолий Хворостов, профессор ОГУ им. Тургенева: «Год от года они становятся значимее, ценнее и драгоценнее, я не боюсь этого слова. Они, как те произведения, что в Третьяковской галерее - к ним ходишь и ходишь....» Большое видится на расстоянии, в один голос утверждают те, кому в разные годы посчастливилось общаться с этим теплым, светлым, невероятно трудолюбивым и трудоспособным человеком, который, несмотря на загруженность, никогда не оставлял самое главное дело своей жизни - живопись. В дни годовщины со дня рождения художника в мастерской пройдет ряд памятных мероприятий.









Эва Стасюлевич

20 октября 2017 года







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