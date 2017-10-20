Новости версия для печати В орловском лицее № 18 отметили 30-летие биокомплекса Уникальный биологический комплекс был открыт на базе собственного лесничества.



На небольшой территории комплекса сегодня содержатся десятки животных, в том числе и экзотические. В зеленом классе собраны растения практически со всех уголков России. Биокомплекс является уникальной образовательной и экспериментальной площадкой, где учащиеся могут значительно расширить свои экологические познания. Оксана Позднякова, директор лицея №18 г. Орла: «За прошедшие годы, а это были сложные времена, удалось многое сохранить. И мы считаем, что этот комплекс нужен и важен – и не только тем людям, которые его создавали, но и учащимся лицея». Биокомплекс начал свою историю в 1987 году. Он вырос из школьного зооуголка по инициативе учителя биологии Владимира Пронина. А первым его руководителем стал Аркадий Мишанов.



Поздравить лицей с важным юбилеем пришли и те, кто стоял у истоков создания биокомплекса и те, кто помогал ему выжить в трудные времена. Сегодня, как и 30 лет назад, для многих учеников лицея это самое любимое место учебы и досуга.





Оксана Гранн

20 октября 2017 года







На главную страницу





