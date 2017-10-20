Новости версия для печати Активность и позитивный настрой орловской молодежи высоко оценил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев На выставке регионов на Всемирном фестивале молодежи в Сочи он посетил стенд нашего региона.



Встретили высокопоставленного гостя орловские студенты кричалками, а провожали – с памятными подарками.



Кроме того, на фестивале наши ребята побывали на «Ярмарке дружбы», поучаствовали в работе секции «Экология и здоровье». Орловцы стали участниками интерактивной сессии «Популяризация спортивного контента среди молодежи», где спикерами выступили Вячеслав Фетисов, Алина Кабаева, Юлия Липницкая и параатлет Дмитрий Игнатов, который своим примером доказывает, что инвалидность не является препятствием для занятия спортом.



Также мастер-класс провели игроки и тренеры профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Москва.





Татьяна Напольских

20 октября 2017 года







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