Активность и позитивный настрой орловской молодежи высоко оценил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев

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пятница
20.10.2017
21:26:30
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Активность и позитивный настрой орловской молодежи высоко оценил руководитель Росмолодежи Александр БугаевНа выставке регионов на Всемирном фестивале молодежи в Сочи он посетил стенд нашего региона.
Встретили высокопоставленного гостя орловские студенты кричалками, а провожали – с памятными подарками.
Кроме того, на фестивале наши ребята побывали на «Ярмарке дружбы», поучаствовали в работе секции «Экология и здоровье». Орловцы стали участниками интерактивной сессии «Популяризация спортивного контента среди молодежи», где спикерами выступили Вячеслав Фетисов, Алина Кабаева, Юлия Липницкая и параатлет Дмитрий Игнатов, который своим примером доказывает, что инвалидность не является препятствием для занятия спортом.
Также мастер-класс провели игроки и тренеры профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Москва.
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