Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет общегородской субботник В этот день в разных районах города высадят более 1300 саженцев, будет произведена обрезка и опиловка почти 1500 кустарников и деревьев.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, общими усилиями горожан и коммунальных служб будет очищено 5,7 гектаров зеленых зон, более 20 тысяч кв. метров улиц и 50 тысяч кв. метров дворовых территорий, 16 километров дорог и более четырех километров берегов рек Ока и Орлик, ликвидировано 20 несанкционированных свалок, благоустроено четыре воинских захоронения.





Орловское Информбюро

21 октября 2017 года







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