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Вниманию водителей!

В Орле ограничат движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в связи с проведением работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, будет ограниченно движение автотранспорта (сужена проезжая часть) с 00:00 до 04:00:
 
- 20 октября по улице Генерала Родина (на участке от ул. Веселая до ул. Трудовых резервов); 
 
- 21 октября по улице Генерала Родина (на участке от ул. Часовая до ул. Стрелецкая) и по ул. Мостовая (на участке от ул. 2-я Пушкарная до пер. Пригородный);
 
- 23 октября по улице Авиационная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Латышских стрелков), по ул. Комсомольская (на участке от пер. Дарвина до БУ ОО ДО "Орловская станция юных натуралистов) и ул. Автовокзальная (на участке от пер. Дарвина до БУ ОО ДО "Орловская станция юных натуралистов);
 
- 25 октября по Карачевскому шоссе (на участке от ул. Спивака до ул. Мостовая);
 
- 26 октября по улице Спивака (на участке от Карачевского шоссе до ул. Солнцевская).



Орловское Информбюро
20 октября 2017 года

 


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