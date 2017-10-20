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Вниманию водителей!

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в связи с проведением работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, будет ограниченно движение автотранспорта (сужена проезжая часть) с 00:00 до 04:00:

- 20 октября по улице Генерала Родина (на участке от ул. Веселая до ул. Трудовых резервов);

- 21 октября по улице Генерала Родина (на участке от ул. Часовая до ул. Стрелецкая) и по ул. Мостовая (на участке от ул. 2-я Пушкарная до пер. Пригородный);

- 23 октября по улице Авиационная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Латышских стрелков), по ул. Комсомольская (на участке от пер. Дарвина до БУ ОО ДО "Орловская станция юных натуралистов) и ул. Автовокзальная (на участке от пер. Дарвина до БУ ОО ДО "Орловская станция юных натуралистов);

- 25 октября по Карачевскому шоссе (на участке от ул. Спивака до ул. Мостовая);

- 26 октября по улице Спивака (на участке от Карачевского шоссе до ул. Солнцевская).