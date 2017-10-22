Новости версия для печати

В Орле пройдет открытый военно-патриотический конкурс «В армии служить почетно!»

Организатор конкурса - администрация города Орла. Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Всероссийского дня призывника.

В конкурсе примут участие команды учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей, представители общественных объединений и организаций.

После торжественного открытия конкурса, участникам предстоит пройти семь этапов: «Строевая подготовка без оружия» и «Исполнение строевой песни», «Солдатский кросс», «Разборка-сборка автомата», «Одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза», «Подтягивание на перекладине», «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа», «Рывок гири».

Сильнейшие команды будут награждены кубками.

Во время проведения испытаний будет работать полевая кухня.