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В Орле пройдет открытый военно-патриотический конкурс «В армии служить почетно!»Конкурс пройдет 26 октября на территории войсковой части 03013.
Организатор конкурса - администрация города Орла. Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Всероссийского дня призывника.
В конкурсе примут участие команды учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей, представители общественных объединений и организаций.
После торжественного открытия конкурса, участникам предстоит пройти семь этапов: «Строевая подготовка без оружия» и «Исполнение строевой песни», «Солдатский кросс», «Разборка-сборка автомата», «Одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза», «Подтягивание на перекладине», «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа», «Рывок гири».
Сильнейшие команды будут награждены кубками.
Во время проведения испытаний будет работать полевая кухня.